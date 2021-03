Portugal batido pela Geórgia na qualificação para o Mundial de râguebi

A seleção portuguesa de râguebi foi este sábado incapaz de travar o poderoso 'maul' da Geórgia e começou a qualificação para o Mundial com uma derrota por 29-16, no Jamor, na partida inaugural do Europe Championship 2021.

Apesar de não aproveitar da melhor forma a indisciplina dos visitantes na primeira parte, com Samuel Marques a errar três penalidades, Portugal ainda chegou ao intervalo em vantagem (13-10), mas não foi capaz de aguentar o autêntico 'rolo compressor' do 'pack' avançado georgiano na segunda metade do encontro.

A formação de leste levou mesmo o ponto de bónus ofensivo de Lisboa, ao somar cinco ensaios, quase todos eles recorrendo à mesma fórmula: penalidade chutada para a 'touche', a poucos metros da linha de ensaio, conquista da bola no alinhamento e 'maul' dinâmico rumo ao ensaio.

Foi assim que Mirian Modebadze (19 minutos) fez o primeiro, solicitado na ponta, que Jaba Bregvadze (28) deu a primeira vantagem aos visitantes (10-6) e que, já na segunda parte, Giorgi Melikidze (49) e Shalva Mamukashvili (65) deram a volta ao marcador, em resposta ao ensaio de Rodrigo Marta (36).

Tornike Jalagonia (80) fez o toque de meta mais 'elaborado' da Geórgia, mas também resultado de um enorme trabalho dos avançados, em sucessivas fases dentro da área de 22 metros portuguesa, sem que os 'lobos' conseguissem sacudir a pressão.

Portugal só conseguiu mostrar um pouco do seu jogo veloz no final da primeira parte, momento em que Rodrigo Marta fez o único ensaio português, aproveitando a superioridade numérica conquistada minutos antes, quando um georgiano placou Raffaele Storti sem bola, para evitar que o ponta português concluísse uma solicitação ao pé.

A seleção portuguesa volta a entrar em ação no sábado, em encontro da segunda jornada do 'Championship', frente à Roménia, que hoje foi derrotada na Rússia, por 18-13.