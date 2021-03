Bruno Fernandes doa camisola e chuteiras para ajudar crianças com um cancro raro

Bruno Fernandes vai doar a camisolas e as botas utilizadas na vitória (2-0) do Manchester United no dérbi com o Manchester City, na Liga inglesa, para ajudar dois irmãos, Leonor e Jaime, diagnosticados com um cancro raro.

De forma a ajudar estas duas crianças, o internacional português criou este domingo uma campanha solidária para angarir o máximo de dinheiro possível para que Leonor e Jaime, de cinco e oito anos, respetivamente, tenham a possibilidade de fazer um tratamento que está a ser desenvolvido pelo Hospital Infantil de Philadelphia e que custa um milhão de euros.

Eis a mensagem deixada pelo português na página do 'GoGetFunding':

https://gogetfunding.com/bruno-fernandes-match-worn-signed-boots-and-shirt/



"Há algumas semanas, fiquei a saber da triste história da Leonor e do Jaime e fiquei extremamente sensibilizado e a pensar, desde logo, como poderia ajudá-los.



A Leonor tem 5 anos e o Jaime tem 8. São irmãos e ambos foram diagnosticados com um tipo de cancro muito raro, o Neuroblastoma.



O cancro da Leonor foi detetado no seu primeiro ano de vida. Desde então, tem sido submetida a todo o tipo de tratamentos e cirurgias: quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea, imunoterapia, remoção de um ovário e de um rim... tudo isto nos últimos 4 anos!



O Jaime foi diagnosticado com a mesma patologia por alturas do Natal do ano passado.



Como pai, este tipo de situações são, no mínimo, muito comoventes para não dizer dramáticas. Não consigo nem imaginar a dor e o desespero que os pais do Jaime e da Leonor estão a viver.



A boa notícia é que o Hospital Infantil de Philadelphia (EUA) desenvolveu um tratamento inovador com resultados muito positivos. Porém, ao se tratar de uma doença muito rara e com muitos custos de investigação, o preço do tratamento é incrivelmente alto: 1 milhão de dólares para as duas crianças.

Para ajudá-los, decidi oferecer as botas e a camisola que usei no jogo de hoje contra o Manchester City (7 de março de 2021)", pode ler-se.