Federação de futebol felicita trio de campeões europeus

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou este domingo Auriol Dongmo, Pedro Pichardo e Patrícia Mamona pelos títulos alcançados nos Europeus de atletismo de pista coberta, em Torun, na Polónia.

"Gostaria de felicitar calorosamente os atletas Auriol Dongmo, Pedro Pichardo e Patrícia Mamona pela conquista, respetivamente, das medalhas de ouro nos concursos de lançamento do peso e triplo salto, masculino e feminino, nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta", assinalou Fernando Gomes, numa nota publicada no sítio oficial da FPF na Internet.

Fernando Gomes sublinhou o "esforço, dedicação, garra e talento" demonstrados, que disse prestigiarem os atletas e o país, e aproveitou para estender as felicitações ao homólogo da federação de atletismo, Jorge Vieira.

"Sabemos que o sucesso se conquista dia a dia e sabemos a dificuldade que representa competir contra os melhores da Europa. O vosso êxito enche-nos de orgulho!", acrescentou o responsável máximo do futebol português.

Patrícia Mamona e Pedro Pichado, já hoje, no triplo salto feminino e masculino, respetivamente, e Auriol Dongmo, na sexta-feira, no lançamento do peso feminino, sagraram-se campeões europeus em pista coberta, elevando para 26 o total das medalhas lusas em todas as edições dos campeonatos.