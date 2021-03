Cristiano Bacci na linha da frente para ser o treinador do Famalicão

Cristiano Bacci é o nome mais forte para se tornar o novo treinador do Famalicão.

A direção do clube está reunida para decidir quem será o futuro treinador do atual penúltimo classificado da liga, à vigésima jornada do campeonato.

Em cima da mesa está o nome do Cristiano Bacci e de Ivo Vieira. O 'Jogo Aberto' sabe que o treinador português tem muitas dúvidas e não deve aceitar o convite. Já o italiano, que tem ligação ao atual diretor desportivo do Famalicão, Mário Branco, uma vez que trabalharam juntos PAOK, vê com bons olhos a possiblidade de voltar a treinar uma equipa portuguesa. Cristiano Bacci treinou o Olhanense durante três temporadas, entre 2014 e 2017.