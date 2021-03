Liga dos Campeões. Pepe e Corona estão em dúvida para jogo frente à Juventus

O FC Porto joga esta terça-feira em Turim com a Juventus de Cristiano Ronaldo para a Liga dos Campeões.

O encontro que decide a passagem aos quartos de final assinala o regresso de Mbemba ao lote de jogadores portistas disponíveis. No entanto, Pepe e Corona estão em dúvida.

Do lado dos italianos, Andrea Pirlo já conta com Cuadrado, Arthur e Leo Bonucci.

A Juventus reencontrará os dragões, em Turim, três semanas depois da derrota (1-2) no Estádio do Dragão, no Porto, graças aos golos de Mehdi Taremi e Moussa Marega, contra um de Federico Chiesa.