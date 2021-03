Milton Mendes abandona comando técnico do Marítimo

O brasileiro Milton Mendes abandonou o comando técnico do Marítimo, atual último classificado da I Liga de futebol, disse esta segunda-feira o próprio treinador à saída de uma reunião com o presidente 'verde rubro'.

O técnico, que esteve reunido com Carlos Pereira, deixa o clube insular no último lugar da tabela, com 18 pontos, e constitui a segunda 'chicotada' no Marítimo, depois da saída de Lito Vidigal, à oitava jornada.

O treinador brasileiro orientava a formação de sub-23 do conjunto 'verde rubro' quando assumiu o comando técnico da equipa principal em dezembro, tendo se mantido no cargo depois de ter alcançado alguns resultados positivos.

A derrota 2-0 na receção de domingo ao Moreirense, em jogo da 22.ª jornada do campeonato, ditou o fim da linha para Milton Mendes, que viu o Marítimo somar a oitava jornada consecutiva sem vencer.