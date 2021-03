Jürgen Klopp recusa substituir Joachin Löw na seleção alemã após o Euro2020

O treinador Jürgen Klopp, que atravessa uma série negra de resultados no Liverpool, recusou esta terça-feira a possibilidade de se tornar selecionador de futebol alemão após o Euro2020, no próximo verão, quando Joachin Löw deixar o cargo.

"Não, não estarei disponível para ser técnico da Alemanha no verão ou depois do verão. Tenho ainda três anos de contrato com o Liverpool. É simples. Quando assinamos um contrato, cumprimo-lo", justificou Klopp, durante a conferência de imprensa que antecede o jogo frente aos germânicos do Leipzig, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Klopp, campeão inglês em título, cetro que fugia ao clube há 30 anos, e vencedor da Liga dos Campeões em 2018/19, tem experienciado uns meses catastróficos nos 'reds', que incluem seis derrotas consecutivas em casa.

Na Liga inglesa, o Liverpool é oitavo a sete pontos da classificação para a Liga dos Campeões, reservada aos quatro primeiros, competição na qual tem boas perspetivas de seguir para os quartos de final, pois venceu a primeira mão por 2-0 na Alemanha.

Jürgen Klopp, de 53 anos, treinou o Mainz de 2001 a 2008, altura em que se mudou para o Borussia Dortmund e onde permaneceu até 2015, até chegar a Anfield Road.

Löw, de 61 anos, que renunciou a continuar até ao Mundial2022 no cargo que assumiu em 2006, depois do Mundial da Alemanha, foi campeão do Mundo em 2014, finalista do Euro2008 e semifinalista em 2012 e 2016; conquistou ainda a Taça das Confederações, em 2017.