Diogo e Pedro Costa sobem a terceiro no Mundial de vela de 470 rumo a Tóquio

Os velejadores Diogo e Pedro Costa subiram esta quarta-feira ao terceiro lugar do Campeonato do Mundo da classe 470, em Vilamoura, ficando mais próximos de garantir a única vaga ainda em aberto para Tóquio2020.

Até sábado, há seis países a discutir esse lugar, sendo que os portugueses têm como principais rivais as equipas da Suíça e da Hungria, que, de momento, ocupam os oitavo e 10.º lugares, respetivamente.

Os suecos Anton Dahlberg e Fredrik Bergström ascenderam ao comando, ajudando a relegar os espanhóis Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez, até agora líderes, para a quarta posição, enquanto os russos Pavel Sozykin e Denis Gribanov subiram à segunda posição.

"É um sonho para nós sermos campeões. Foi um dia muito traiçoeiro e muito competitivo, em que todos os erros contam e nós cometemo-los. Debatemo-nos com o vento fraco e foi difícil perceber para onde ele ia, mas fomos bem sucedidos", regozijou-se Anton Dahlberg.

As espanholas Silvia Mas Depares e Patricia Cantero Reina mantiveram o comando, seguidas das francesas Camille Lecointre e Aloïse Retornaz, atuais campeãs da Europa, enquanto as holandesas Afrodite Zegers e Lobke Berkhout fecham o pódio provisório.

Na competição mista, a dupla inglesa Amy Seabright e James Taylor lidera, seguida dos israelitas Gil Cohen e Noam Homri e dos norte-americanos Louisa Nordstrom e Trevor Bornarth.

No segundo dia do Campeonato da Europa de classe RS:X, modalidade olímpica do windsurf, destacou-se a subida do israelita Ofek Elimelech ao primeiro lugar, depois de vencer as duas regatas do dia.

O italiano Mattia Camboni é agora segundo e em terceiro está o seu compatriota Carlo Ciabatti.

A francesa Charline Picon, atual campeã europeia, ganhou as três regatas da jornada e comanda, seguida da polac Zofia Noceti Klepacka, que trocou de posição com a italiana Giorgia Speciale, agora terceira.