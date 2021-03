Quatro antigos vencedores entre os nomeados para Atleta do Ano de 2020

Telma Monteiro, Filipa Martins, Fernando Pimenta e Miguel Oliveira poderão repetir o triunfo no prémio de Atleta do Ano, depois de terem sido hoje nomeados para o galardão de 2020 pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP).

De acordo com a lista hoje revelada, Telma Monteiro, vice-campeã europeia de judo e já quatro vezes vencedora do galardão (2010, 2011, 2014 e 2016), e Filipa Martins, já apurada para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 e galardoada em 2015, são as únicas mulheres que podem repetir o prémio.

Além destas, também estão nomeadas Auriol Dongmo, recente campeã europeia de pista coberta e recordista nacional do lançamento do peso, a canoísta Joana Vasconcelos, que venceu a Taça do Mundo de Szeged, e a ciclista Maria Martins, medalhada nos Europeus de pista.

Nos homens, o canoísta Fernando Pimenta, que chegou às 100 medalhas em provas internacionais, pode repetir o triunfo de 2016, enquanto Miguel Oliveira, que conquistou duas vitórias no Mundial de MotoGP, já tem três prémios de Atleta do Ano (2015, 2017 e 2018).

O ciclista João Almeida, que andou 15 dias na liderança da Volta a Itália e terminou a prova italiana em quarto, Filipe Albuquerque, que conquistou o Mundial de resistência, e o futebolista Cristiano Ronaldo, campeão italiano pela Juventus, são os restantes nomeados.

A lista final de nomeados foi escolhida por um júri de figuras ligadas ao desporto, depois de terem sido indicados pelas federações desportivas, com os vencedores a serem escolhidos pelo público.

Este ano apenas serão galardoados os Atletas do Ano femininos e masculinos, 'caindo' os galardões para melhor treinador, melhor equipa e jovem promessa.

Devido à pandemia de covid-19, este ano não se realizará a habitual Gala da CDP, com os prémios a serem anunciados em 24 de março.