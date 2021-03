Thomas Bach reeleito presidente do Comité Olímpico Internacional até 2025

O alemão Thomas Bach foi esta quarta-feira reeleito para novo mandato de quatro anos à frente do Comité Olímpico Internacional (COI), que lidera desde 2013, na 137.ª Sessão daquele organismo.

"Muito obrigado, do fundo do coração, por este voto de confiança. Para mim, é ainda mais avassalador, considerando as muitas reformas e muitas decisões difíceis que tivemos de tomar e nos afetaram a todos", declarou Bach, após ser reeleito, perante a Sessão.