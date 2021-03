Treinador espanhol Julio Velázquez oficializado no Marítimo

O treinador espanhol Julio Velázquez foi esta quinta-feira oficializado pelo Marítimo para suceder a Milton Mendes no comando técnico da equipa da I Liga portuguesa de futebol, atual lanterna-vermelha do campeonato.

Julio Velázquez foi apresentado pelo presidente do Marítimo, Carlos Pereira, em conferência de imprensa que teve lugar no Complexo Desportivo do clube 'verde rubro', na véspera do dérbi madeirense diante do Nacional.

Aos 39 anos, o espanhol volta ao futebol português, depois de ter orientado o Belenenses, entre 2015 e 2016, e o Vitória de Setúbal, em 2019/20.

A equipa técnica, que dispõem ainda de 12 jogos para garantir a manutenção dos maritimistas, conta apenas com mais uma cara nova para além do treinador espanhol, no caso o preparador físico Javier Laguna, mantendo-se os restantes adjuntos que integravam a equipa de Lito Vidigal -- que saiu à oitava jornada - e, posteriormente, de Milton Mendes, que comandou interinamente os madeirenses.

O Marítimo, que visita o rival Nacional na sexta-feira, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, ocupa o 18.º e último lugar, com 18 pontos, menos um do que o Farense, 15.º e primeira equipa acima da zona de despromoção.