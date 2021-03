A primeira reação de Rúben Amorim às acusações de fraude

O Sporting joga este sábado com o Tondela, em jogo da 23.ª jornada da Primeira Liga. Na antevisão do encontro, Rúben Amorim falou sobre as acusações de fraude que é alvo, juntamente com o Sporting.

O treinador dos "leões" garantiu que está de consciência tranquila em relação ao processo instaurado pela Liga.

"Não tenho qualquer receio", reiterou.

O Sporting e Rúben Amorim estão a ser acusados pela Liga Portuguesa de Futebol de fraude na inscrição do treinador. A multa para o técnico pode ser de um a seis anos de suspensão.

Em causa está uma queixa apresentada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em março de 2020.

Na primeira reação à acusação, o Sporting falou num dos "episódios mais lamentáveis e surreais da história do futebol português".