Benfica empresta Germán Conti ao Bahia do Brasil

O futebolista argentino Germán Conti, defesa central ligado ao Benfica, vai jogar por empréstimo no Bahia, do Brasil, até final de 2021, anunciou esta sexta-feira o emblema 'encarnado', no seu site oficial.

Conti chegou ao Benfica em 2018, depois de ter feito toda a sua formação e carreira no Colón, mas nunca se conseguiu impor na equipa principal do clube da Luz.

Depois de dois anos no México no Atlas, também por empréstimo, o central de 26 anos vai agora rumar ao futebol brasileiro.

Conti tem 10 jogos e um golo pela equipa principal do Benfica, números registados na temporada 2018/19.