Tempestade de areia interrompe último dia de testes de MotoGP no Qatar

Uma tempestade de areia interrompeu mais cedo o quinto e último dia de testes de pré-temporada de MotoGP, o qual o português Miguel Oliveira (KTM) não rodou.

Apenas quatro pilotos completaram voltas ao circuito de Losail, que ficou com muita área espalhada pelo asfalto, tendo sido o italiano Danilo Petrucci (KTM) o mais rápido, em 1.58,157 minutos, cerca de cinco segundos mais lento do que o melhor tempo conseguido ao longo destes testes pelo australiano Jack Miller (Ducati), na quarta-feira.

Esta última bateria de três dias ficou, ainda, marcada pela velocidade de ponta atingida pelo francês Johann Zarco (Ducati) na quinta-feira, com os 357,6 quilómetros por hora a serem o máximo até hoje registado na categoria 'rainha' do Mundial de velocidade.

Estes cinco dias acabaram por ser "produtivos" para a equipa oficial da KTM, pela qual alinha o português Miguel Oliveira.

De acordo com o comunicado da equipa, emitido hoje, foi possível testar "vários componentes", incluindo "aerodinâmicos e da suspensão".

Na junção dos tempos, Miguel Oliveira ficou com o 16.º melhor registo.

"Honestamente, estou muito satisfeito com o trabalho desenvolvido com este grupo tão profissional de pessoas", começou por dizer o piloto português, citado pelo comunicado da equipa.

Oliveira lembrou que foi preciso adaptar-se à mudança "da equipa Tech3 para a equipa oficial", dizendo sentir-se "apreciado enquanto piloto" por haver "mais pessoas com mais funções" a operar à sua volta.

"Dei o máximo para fazer um bom trabalho e testar tudo o que podíamos e ainda fazer bons tempos", sublinhou ainda o piloto de Almada, reconhecendo que gostaria "de ter sido um pouco mais rápido" se pudesse ter rodado neste último dia.

Ainda assim, o piloto português, que em 2020 venceu duas corridas (na Estíria e em Portimão), mostrou-se "muito otimista" para enfrentar os fins de semana de corridas que se avizinham.

Já o austríaco Mike Leitner, diretor desportivo da equipa laranja, sublinhou o "trabalho realizado pelos pilotos".

"Fizeram um trabalho mesmo bom e muito dedicado. O Miguel [Oliveira] não fez tempos super-rápidos, mas conseguiu rodar longos períodos de voltas e ficámos muito felizes com isso", destacou.

O campeonato arranca em 28 de março, no Qatar, com a segunda prova a realizar-se uma semana mais tarde (4 de abril) no mesmo traçado de Losail.