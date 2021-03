Tóquio2020. Seleção portuguesa de andebol vence Tunísia e fica a uma vitória do apuramento

A seleção portuguesa de andebol venceu esta sexta-feira a Tunísia 34-27, em Montpellier, França, no primeiro dos três jogos do segundo torneio pré-olímpico, e mostrou credenciais para marcar presença em Tóquio2020.

O primeiro obstáculo luso rumo ao inédito apuramento olímpico foi superado com uma boa exibição, numa partida que começou com um minuto de silêncio em homenagem a Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto que morreu em 26 de fevereiro na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Portugal liderou desde o início do encontro, chegou ao intervalo a vencer por 15-11 e, na segunda parte, abriu para uma vantagem de sete golos, aos 22-15, que confirmou no final (34-27), depois da reação tunisina, que encurtou para quatro aos 26-22.

No sábado, a seleção portuguesa defronta a Croácia, que ainda hoje mede forças com a anfitriã França, num duelo entre dois países que já conquistaram o ouro olímpico.