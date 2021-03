Tóquio2020. Seleção portuguesa de andebol procura segunda vitória frente à Croácia

A seleção portuguesa de andebol procura este sábado frente à Croácia, pelas 17:30, somar a segunda vitória no torneio pré-olímpico, a decorrer em Montpellier, e ficar mais perto de garantir a presença em Tóquio2020.

Depois do triunfo na sexta-feira frente à Tunísia (34-27), Portugal defronta a Croácia, que vem de uma derrota por 30-26 com a França, e em caso de vitória entreabre as portas do inédito apuramento olímpico, que poderá festejar mais tarde.

Mesmo com uma vitória sobre a Croácia, Portugal terá que esperar pelo fim do jogo entre a França e a Tunísia, com inicio às 20:00, pois só um triunfo da seleção anfitriã viabiliza matematicamente a definição das duas vagas já hoje.

Portugal terá sempre que esperar pelo resultado do segundo jogo, uma vez que uma remota vitória da Tunísia frente à França, e novo triunfo megrebino no domingo com a Croácia, permite a hipótese matemática de três seleções poderem terminar empatadas.

A Croácia vem de um dececionante 15.º lugar no Mundial2021, no qual Portugal alcançou o 10.º posto, a sua melhor posição de sempre, mas conta no seu vasto palmarés dois títulos olímpicos, conquistados em Atalanta1996 e Atenas2004.