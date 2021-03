Beto vai ser reforço do Farense ainda esta época

Beto está a tratar dos últimos pormenores para ser jogador do Farense.

O guarda-redes de 38 anos vai rescindir por mútuo acordo com o Leixões para assinar um contrato até junho de 2022 com a equipa algarvia.

O Farense pode inscrever o jogador no decorrer da temporada, mesmo tendo o prazo terminado, uma vez que Rafael Defendi se lesionou com gravidade e não jogará mais até ao final da época, com os regulamentos da liga de clubes a permitirem uma exceção neste tipo de situações.

O Leixões decidiu liberar o atleta para poupar nos salários, numa temporada em que a subida à primeira liga é já um cenário distante.