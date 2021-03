Família de Di Maria roubada e sequestrada enquanto jogador estava em campo 

A casa de Angel Di Maria em Paris, França, foi este domingo assaltada. De acordo com o L'Equipe, a família estaria em casa na altura do assalto e terá sido sequestrada.

O jogador do Paris Saint-Germain estava em campo quando ficou a saber da situação. Foi substituído aos 62 minutos do jogo com o Nantes, que acabou com a derrota por 2-1 do PSG.

O jornal francês conta que o diretor desportivo Leonardo terá recebido uma chamada a relatar o facto, tendo descido do camarote até ao banco de suplentes para avisar o treinador Mauricio Pochettino. Pouco depois, Di María foi substituído.

De acordo com os media franceses, casas de outros jogadores do PSG também foram assaltadas durante este domingo, mas não foram revelados nomes.