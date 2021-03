Seleção Nacional de Andebol já está em Portugal

A seleção nacional de andebol já chegou a Portugal. Os jogadores e treinador estão felizes e emocionados e já pensam em lutar por medalhas nos jogos olímpicos.

À chegada as palavras de ordem foram orgulho, emoção e saudade. A equipa portuguesa foi recebida no aeroporto de Lisboa por alguns familiares, ainda que poucos fizeram a festa com os heróis de mão cheia.

O apuramento aos jogos olímpicos foi conquistado pela comitiva, mas os jogadores acreditam que de lá de cima veio um empurrão especial: o de Alfredo Quintana.