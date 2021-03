Em Tóquio por Dom Quintana!

Montpellier, cidade francesa que acolheu durante três dias um dos grupos do torneio pré-olímpico de andebol, apadrinhou um dos maiores feitos da história do Desporto português, com o apuramento da seleção nacional de andebol para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Proeza inédita no que diz respeito às modalidades de pavilhão, mas que só vem confirmar uma realidade do presente: Portugal deixou de ser aquela equipa a quem qualquer adversário vencia, para se tornar igual aos mais poderosos. Mérito, pois, da respetiva federação – não me esqueço nunca de um dos principais impulsionadores da modalidade, o ex-presidente federativo Luís Santos -, da equipa técnica liderada por Paulo Jorge Pereira e de um grupo de andebolistas muito talentosos onde, infelizmente, falta o enorme Alfredo Quintana.

Portugal garantiu a presença em Tóquio a escassos dois segundos do final do frenético jogo com a França (que também se apurou, ficando de fora a Croácia), mas podia, ou devia, ter garantido os Jogos Olímpicos no sábado no confronto com os croatas, depois de ter derrotado de forma concludente a Tunísia, mas como tantas vezes acontece nas modalidades coletivas… nem sempre os árbitros estão nos seus melhores dias. Foi o que se passou e a viagem para o Japão podia ter ficado adiada para sempre. Só que estes Heróis do Mar têm um espírito de grupo fenomenal e, literalmente, em cima da hora vão honrar o País com a presença na mais fantástica competição que o Universo comtempla. E para lutar por uma medalha, como o selecionador garantiu no regresso a casa.

Alfredo Quintana merecia esta homenagem? Mais do que isso: Dom Quintana não merecia que o seu coração bondoso o traísse, uma vez que o seu lugar era junto dos companheiros de tantas canseiras na mais importante jornada do andebol português. Infelizmente, não será possível fisicamente, mas a totalidade dos restantes jogadores acredita que o seu espírito não deixará de estar presente em Tóquio. Como aconteceu em Montpellier, onde o selecionado se apurou sem poder contar com algumas importantes figuras, como Gilberto Duarte ou Alexis Borges. O que quer dizer, mesmo sem o seu guarda-redes – Capdeville e Manuel Gaspar estiveram muitíssimo bem em França -, Portugal estará ainda mais forte nos JO. Como Quintana tanto merece!

PORTUGAL BEM REPRESENTADO NO JAPÃO

Entretanto, aumentou consideravelmente a embaixada portuguesa que estará presente nos Jogos nipónicos, pois nas últimas horas o grupo passou a integrar 54 atletas, resultado do apuramento da seleção de andebol (14) e da dupla da classe 470 (vela), formada pelos irmãos Diogo e Pedro Costa, que conquistaram a medalha de prata, respeitante ao segundo lugar no respetivo Campeonato do Mundo, que se realizou na última semana, em Vilamoura.

Mas a lista ainda não está encerrada, uma vez que, particularmente no atletismo, ainda existe a possibilidade de vários atletas se apurarem, caso concreto do medalhado de ouro olímpico Nélson Évora, que espera poder fazer a marca que lhe permita participar na prova de triplo salto, situação que contribuiria para uma grande competição, pois Pedro Pichardo já está apurado. Também Susana Costa, outra especialista do triplo, tem condições de poder ser apurada.

ESCORREGADELA FATAL PARA SP. BRAGA

Estamos naquela fase da Liga de futebol em que os pontos, para além de muito importantes, estão cada vez mais caros e quando parecia que a jornada, para os quatro da frente, ia terminar de forma muito tranquila, com vitórias de todos os principais emblemas, eis que em Famalicão aconteceu ao Sp. Braga o mesmo que já havia acontecido ao líder da competição: também a caminho do final, a perder por 1-2, os famalicenses, desde agora orientados por Ivo Vieira, conseguiram chegar ao empate; neste jogo através de Heriberto (num golo portentoso), com os leões por Jhonata Robert.

Resultado que deixa os leões ainda mais confortáveis no topo da classificação, pois o FC Porto, que é agora novamente segundo, dista 10 pontos, os bracarenses passam a estar a 11 e mantendo-se os encarnados nos 13 pontos de atraso. Tendo em conta que na ronda seguinte vamos ter um Sp. Braga-Benfica, de capital importância na luta por um lugar na Liga dos Campeões, dir-se-á que a competição, nos lugares da frente, está mais acesa do que nunca. Até porque o Sporting recebe a visita do Vitória minhoto e o próprio FC Porto não tem assim um jogo muito tranquilo: desloca-se a Portimão.

RONALDO E MESSI CONTINUAM REIS

É impossível não dedicar umas quantas linhas ao maior futebolista português de todos os tempos, Cristiano Ronaldo de seu nome. Porque reagiu como ele gosta às insinuações da Imprensa transalpina, marcando os três golos da Juventus na vitória, por 3-1, no terreno do Cagliari, 57.º “hat trick” da carreira, somando agora 770 golos enquanto futebolista profissional (recordista mundial), nos 1055 jogos em que participou, 885 por clubes, 170 pela principal seleção de Portugal – 122 desses jogos e 95 golos foram conseguidos pela equipa de Turim nos quase três anos que ali leva, golos que contribuíram para 84 vitórias, 20 empates e apenas 18 derrotas. Portanto, se querem empurrar CR7 para outras paragens… acabarão por ter saudades. Como têm os adeptos do Real Madrid.

Tal como CR7, também os números de Messi provam que os reis são eles, ainda que se admita que o futuro pode passar, e bem, por Mbappé e Halland. Ontem, pelo Barcelona, seu único clube na Europa, o craque argentino igualou outra figura “culé”, Xavi, como jogador com mais jogos, frente ao Huesca: 767. Marca que ultrapassará domingo, em San Sebastian, quando os catalães defrontarem a Real Sociedad. Um jogo especial para o mítico futebolista e em que deixou a sua marca: o Barça venceu, por 4-1, e o número apontou os primeiro e último golo da goleada.

QUE TREINADORES SOBRARÃO DA LIGA EUROPA?

Esta quinta-feira joga-se a decisão dos oitavos de final da Liga Europa, com três treinadores portugueses à procura da felicidade e a olhar para a possibilidade de conquistarem a competição. Realmente, são quatro os técnicos, mas como dois deles estão em compita direta… E nesse particular, a vantagem vai toda para Paulo Fonseca (Roma), que em Itália levou de vencida Luís Castro (Shakthar) por números que deixam chances muito reduzidas à equipa ucraniana (3-0), que treinou durante três temporadas.

Em boa posição de continuidade está José Mourinho (Tottenham) que viaja até ao Estádio Maksimir, de Zagreb, para defrontar o Dínamo (onde alinha agora o ex-leão Ristovski) – jogo que a SIC transmite em direto às 17.55 horas - com um vantajoso 2-0. Na presunção de que o “special one” conquista a competição, seria a terceira vez que isso aconteceria, depois de vitórias por FC Porto e Man. United. Já Pedro Martins (Olympiakos) reencontra os londrinos do Arsenal e as possibilidades de se manter em prova são bastante reduzidas, depois do 1-3 em Atenas. O que quer dizer que Cédric Soares, defesa internacional português dos “gunners”, pode continuar a sonhar com o triunfo na competição.