Ibrahimovic regressa à seleção da Suécia quase 5 anos após a saída

O futebolista internacional sueco Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, está de regresso à seleção, que tinha deixado após o Europeu de 2016, competição em que a equipa foi eliminada ainda na fase de grupos.

O anúncio do regresso de Ibrahimovic, jogador do AC Milan, foi feito hoje pelo selecionador Janne Andersson, quase cinco anos após a saída do avançado da equipa nacional sueca, e no momento de divulgação dos convocados para a próxima jornada de seleções.

Zlatan Ibrahimovic entra assim na convocatória da Suécia para o arranque da qualificação para o Mundial de 2022, no Qatar, e na qual a seleção integra o grupo E, com Espanha, Grécia, Kosovo e Geórgia.

Na sua conta na rede social Twitter, também Ibrahimovic não deixou passar em claro o seu regresso e muito ao seu estilo escreveu "o regresso de Deus", acompanhado de uma fotografia sua com a camisola da seleção.

Pela Suécia, o avançado tem um recorde de 62 golos e 112 jogos, disputados entre 2001 e 2016.

"Primeiro, e acima de tudo, ele é muito bom jogador, o melhor que temos na Suécia. E, claro, é muito divertido que ele queira voltar", disse o selecionador Janne Andersson, acrescentando o contributo e experiência que poderá dar à equipa.

A Suécia inicia o apuramento para o Mundial em 25 de março em Solna diante da Geórgia, seguindo-se um jogo fora com o Kosovo, em Pristina, em 28 de março, e um particular com a Estónia em 31 de março.

No Europeu de futebol deste ano, que decorrerá em 12 cidades de 12 países entre 11 de junho e 11 de julho, a Suécia tem como adversários na fase de grupos a Espanha, a Eslováquia e a Polónia.