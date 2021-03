Nuno Mendes diz que vai jogar na seleção com jogadores com quem só jogava na consola

Nuno Mendes diz que vai cumprir um sonho de criança e que será diferente jogar ao lado de jogadores com quem só jogava na consola, depois de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção portuguesa de futebol.

"Estou a cumprir um sonho, poder treinar e jogar com jogadores do nível dos que estão na seleção principal. Estou muito contente, é um prémio para mim e para o Sporting por aquilo que tem feito com os jovens jogadores. Por isso, cabe-me continuar a mostrar aquilo que aprendi até aqui e a dar alegrias aos adeptos", disse Nuno Mendes em declarações à Sporting TV.

O seu companheiro do Sporting, o médio João Palhinha, também foi convocado pela primeira vez, mostrando-se "muito feliz" e dizendo que a chamada "é um prémio" por todo o seu trabalho e esforço e "a realização do sonho de qualquer criança".

"Não podia estar mais orgulhoso do que estou neste momento, sobretudo porque Portugal tem o lote de opções que tem e porque é campeão da Europa. Por isso, traz-me ainda maior motivação para continuar a trabalhar para alcançar todos os meus objetivos".

Por seu lado, o jovem lateral esquerdo de 18 anos, que tem sido uma das revelações do campeonato português, não esqueceu nesta hora os companheiros do Sporting, que "tiveram um papel muito importante".

"Foi graças à ajuda deles que fui chamado à seleção porque ninguém joga sozinho. O meu agradecimento a eles e ao Sporting pelo que tem feito pelos jovens jogadores e pela aposta na formação", disse.

João Palhinha também não esqueceu os colegas de equipa ao considerar que a sua chamada à seleção principal se deve, em boa parte, ao bom momento que o Sporting atravessa.

"Não seria possível se eu não estivesse a fazer bem o meu trabalho e se a equipa do Sporting não estivesse tão bem como está. É também graças aos meus colegas que vou ter a oportunidade de representar o meu país".

Nuno Mendes admitiu que "vai ser diferente" jogar ao lado de jogadores como Cristiano Ronaldo, com quem "só costumava jogar nos jogos de consola" e espera agora ser bem recebido no seio da seleção.

"Vou tentar reagir bem e esperar que eles me ajudem também a ficar mais tranquilo, porque é normal que sinta algum nervosismo, mas acho que vou ser bem recebido por todos. É o cumprir de um sonho poder estar ao lado de jogadores de alto nível nacional e internacional. Vou desfrutar desta oportunidade ao máximo", referiu.

João Palhinha e Nuno Mendes são as duas estreias absolutas no lote de 25 eleitos hoje divulgados pelo selecionador Fernando Santos para a seleção principal, que vai iniciar a fase de qualificação para o Mundial2022 diante das congéneres do Azerbaijão, da Sérvia e do Luxemburgo.