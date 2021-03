Qatar 2022. Fernando Santos confessa sonho de Ronaldo

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anunciou esta terça-feira os convocados para o arranque da qualificação para o Mundial 2022.

Palhinha e Nuno Mendes, jogadores do Sporting, são as novidades nos 25 eleitos de Portugal para os primeiros três jogos no Grupo A de apuramento para o Mundial de 2022, em março, com Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.

No arranque do Qatar 2022, Fernando Santos confessa que rRonaldo tem o sonho de ganhar o mundial.

Portugal enfrenta, dia 24, em Turim, por imposição sanitária, o Azerbeijão e depois, dia 27, em Belgrado, joga com a Sérvia. Portugal terminará esta tripla jornada enfrentando, dia 30, o Luxemburgo na cidade do Luxemburgo.

Todos os jogos terão inicío às 19h45.