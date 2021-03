Rui Patrício "está bem e vai recuperar rápido"

Rui Patrício saiu lesionado do jogo de ontem do Wolverhampton, mas, apesar do susto, o jogador "está bem e vai recuperar rápido". As palavras são da mulher que revelado o estado do guarda-redes através das redes sociais.

O guarda-redes faz até parte da convocatória de Fernando Santos, para os próximos três jogos da seleção nacional.

O choque violento entre Rui Patrício e Conor Coady pareceu mais grave do que realmente foi. As imagens do jogador do Wolverhampton caído no relvado preocuparam toda a equipa inglesa, a Federação Portuguesa de Futebol e os fãs do guarda-redes português.

Aos 86 minutos do encontro com o Liverpool, Rui Patrício foi contra o joelho do colega da equipa, numa tentativa de defender um remate de Mohamed Salah. O jogador ficou no chão e não se levantou. Foi assistido durante 14 minutos até que foi retirado do campo e substituído.

Rui Patrício teve de receber oxigénio, mas no final da partida já tinha recuperado os sentidos.