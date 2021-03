Sébastien Loeb separa-se de Daniel Elena, o seu copiloto de sempre

O francês Sébastien Loeb, nove vezes campeão mundial de ralis, anunciou esta terça-feira que vai deixar de competir com o seu copiloto de sempre, o monegasco Daniel Elena, colocando ponto final a uma ligação de 23 anos.

No Instagram, Loeb recordou o início da carreira comum com uma imagem da primeira vitória, no Rali do Val d'Agout em 1998.

"O início dos nossos sucessos e de uma amizada indeféctivel", escreveu.

"Depois de cinco ralis Dakar juntos, e no seguimento de uma discussão com a equipa, chegámos à conclusão de que talvez fosse bom tentar outra coisa. Não é sem um aperto no coração que não vamos iniciar a próxima edição sem sermos parceiros", explicou Loeb, frisando que "não foi uma decisão fácil" e que acredita nas capacidades de Elena.

Ao jornal L'Équipe, Elena confirmou a separação, a pedido de Loeb, que lhe terá dito que tal se deveu a um pedido da equipa inglesa Prodrive. Elena estaria "pouco empenhado" e teria feito "muitos erros de navegação no último Dakar", segundo a Prodrive.

Loeb, de 47 anos, ainda nunca ganhou o Dakar e o melhor que conseguiu foram dois lugares no pódio (segundo em 2017, terceiro em 2019) em cinco participações.

Na última edição, disputada na Arábia Saudita, desistiu a meio da prova, quando já estava arredado da luta pelos primeiros lugares, na sequência do tempo perdido na primeira etapa, em que se perdeu após problemas de navegação.

Elena defende que esse tempo perdido se deveu ao facto de ainda não estar habituado ao funcionamento do tablet que substituiu os papéis de 'road-book'.