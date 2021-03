Tribunal Arbitral do Desporto dá razão ao Sporting no caso Palhinha

Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) dá razão ao Sporting no caso Palhinha. O TAD considera que o Conselho de Disciplina não deve punir o jogador quando o próprio árbitro admitiu que mostrou o amarelo indevidamente.

No final de janeiro, o médio viu o quinto cartão amarelo na deslocação ao Bessa para defrontar o Boavista e foi castigado com um jogo, falhando assim a partida de frente ao Benfica, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os "leões" recorreram para o pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) do cartão amarelo que levou ao castigo aplicado a João Palhinha, tendo o clube sido notificado na da decisão de manter a punição, apesar de o árbitro ter "admitido, preto no branco, que o jogador tinha sido indevidamente punido com cartão amarelo".

O Sporting elogiou a celebridade da resposta do sistema judicial português, mas salientou que "o tempo do futebol profissional não se compadece com a necessidade de reagir judicialmente perante decisões tão clamorosamente ilegais e que comprometem a verdade desportiva".