A treinar sem limitações, avançado do Sporting Paulinho poderá voltar aos jogos no sábado

O avançado Paulinho treinou esta quarta-feira sem limitações no Sporting e poderá regressar sábado aos relvados na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Reforço de inverno dos 'leões', Paulinho falhou os últimos quatro encontros da equipa de Rúben Amorim (Portimonense, FC Porto, Santa Clara e Tondela) devido a uma lesão na coxa esquerda.

De acordo com o site do Sporting, o jogador de 28 anos trabalhou integrado com o restante plantel na Academia de Alcochete e sem qualquer limitação.

No treino, às ordens do técnico Rúben Amorim, estiveram novamente quatro jovens da formação leonina: Diego Callai, Flávio Nazinho, Dário Essugo e Bruno Paz.

O Sporting, atua líder da I Liga, volta a treinar na quinta-feira, às 10:00, na Academia de Alcochete.

O encontro entre o Sporting e o Vitória de Guimarães, sexto classificado da prova, está marcado para sábado, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

