Bilhetes para F1 e MotoGP incluem teste à covid-19

Vão ser testados à covid-19 todos os espectadores do Grande Prémio de Moto GP e de Fórmula 1 que queiram assistir a estas competições no Autódromo Internacional do Algarve.

O jornal Público avança esta quarta-feira com pormenores sobre a organização destes eventos. Escreve que o preço do bilhete já inclui a realização do teste.

Todos os ingressos vão ser digitais e terão os dados do espectador e o respectvio resultado do teste obrigatório à covid-19.

A lotação do autódromo está limitada a 10% da capacidade do recinto na prova de motos, a 18 de abril, aumentando um pouco mais na prova de automóveis, marcada para 2 de maio.