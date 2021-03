Jogo entre Santa Clara e Tondela sem público nas bancadas

O jogo entre Santa Clara e Tondela, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, não vai ter presença de público nas bancadas, ao contrário do que estava inicialmente previsto, devido ao agravamento da pandemia de covid-19 nos Açores.

Em comunicado de imprensa, a equipa açoriana refere que a decisão foi tomada em articulação com a Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS).

"Esta decisão surge em consonância com a DRS, após o recente aumento de casos de covid-19 na região, procurando deste modo salvaguardar a saúde e o bem-estar dos nossos sócios, adeptos e simpatizantes", lê-se na nota de imprensa.

O clube açoriano acrescenta que o reembolso dos bilhetes do jogo poderá ser feito a partir da tarde de hoje e até 31 de março na loja do clube, em Ponta Delgada,

"Fazemos votos de que esta seja apenas uma situação temporária e de que, a breve trecho, possamos voltar a contar com público nas bancadas da nossa casa", assinalam os açorianos.

Fonte oficial do Santa Clara adiantou à agência Lusa que já estavam vendidos cerca de 500 ingressos para o encontro diante do Tondela.

A 27 de fevereiro, o embate entre o Santa Clara e o Paços de Ferreira foi o primeiro jogo de futebol profissional em 2021 a ter assistência nas bancadas, devido à situação da pandemia da covid-19 nos Açores.

Antes desse jogo, o primeiro encontro da época com público também aconteceu nos Açores, referente ao jogo Santa Clara -- Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga de futebol.

Esta semana, os Açores voltaram a superar a barreira de 100 casos ativos de covid-19. Atualmente (segundo o boletim diário de terça-feira), o arquipélago registava 105 casos positivos ativos, sendo 103 em São Miguel, um na Terceira e um no Pico.

O Santa Clara, sétimo classificado com 31 pontos, recebe o Tondela, 11º. com 24, no sábado, às 14:30 locais (mais uma hora em Lisboa) no estádio de São Miguel, nos Açores.