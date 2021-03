Morreu Sabine Schmitz, a "Rainha de Nürburgring"

A antiga piloto alemã Sabine Schmitz, conhecida como a "Rainha do Nürburgring", morreu na terça-feira, vítima de cancro.

A notícia foi confirmada pelo circuito alemão na rede social Twitter.

"Sabine Schmitz faleceu demasiado cedo, após uma doença prolongada. Sentiremos a falta dela e de sua alegria. Descansa em paz, Sabine!", lê-se na publicação.

Diagnosticada com cancro em 2017, Sabine Schmitz continuou a participar em corridas até 2019.

Quando, em julho de 2020, revelou que estava doente, disse que se tratava de um cancro "extremamente persistente".

A alemã foi a primeira e única mulher a vencer as 24 horas de Nürburgring, um circuito alemão considerado o mais difícil do mundo. Conseguiu-o em 1996 e no ano seguinte. A antiga piloto era especialista no circuito: estima-se que tenha dado mais de 20 mil voltas ao longo da vida.

Em 2004, apareceu ao lado de Jeremy Clarkson no programa de televisão "Top Gear", tornando-se numa das presenças regulares no programa. Posteriormente, em 2016, tornou-se apresentadora do programa.