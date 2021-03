Portimonense recusou 5 milhões de euros por 50% de Beto

O Portimonense recusou uma proposta oficial do Besiktas por Beto.

O atual líder turco, à vigésima oitava jornada do campeonato, tentou contratar o avançado de 23 anos mas a propostas foi recusada pelo clube de Portimão. Em cima da mesa estavam cinco milhões de euros por 50% do passe do jogador.

O 'Jogo Aberto' sabe que o Portimonense decidiu recusar a proposta, uma vez que, acredita que vai vender Beto pelo valor da cláusula de rescisão, fixado em vinte milhões de euros.

À vigésima terceira jornada do campeonato português, Beto apontou seisgolos nos vintes jogos em que participou.