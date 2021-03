Tiger Woods teve alta hospitalar e vai continuar recuperação em casa

Tigre Woods teve alta hospitalar. Depois de um aparatoso acidente de carro, há um mês, o ícone do golf vai continuar a recuperação em casa. Até lá, as partidas de golfe vão ter de esperar.

O carro onde Tigre Woods seguia despistou-se e captou várias vezes, até parar numa valeta, numa estrada de Los Angeles, nos Estados Unidos. O atleta foi socorrido e transportado para o hospital em estado grave. Teve se ser operado de urgência às pernas, devido a lesões provocadas pelo acidente.

A notícia chocou o mundo do desporto e provocou reações de várias personalidades, incluindo os antigos Presidentes Donald Trump e Barack Obama. As causas do despiste foram investigadas pela polícia, que conclui tratar-se de um acidente.

Depois de três semanas internado, Woods recorreu às redes sociais para agradecer o apoio dos fãs. Deixou também uma palavra à equipa médica pela entrega no tratamento.

O golfista de 45 anos é considerado um dos melhores na modalidade. Ao longo da carreia somou mais de 100 títulos.