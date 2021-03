"Vergonhoso o que estão a fazer". Jardel reage ao vídeo que sugere que estaria sob efeito de drogas

O ex-jogador de futebol Mário Jardel diz-se indignado com a publicação de um vídeo nas redes sociais onde é insinuado que estaria sob o efeito de estupefacientes, durante um direto com a Liga Portuguesa de Futebol. Considera que é vergonhoso o que estão a fazer com o seu nome, depois "do que deu ao futebol português".

Numa publicação no Instragram, o antigo avançado do FC Porto e do Sporting refere que o vídeo foi editado a partir de um direto com a Liga e salienta que o problema com estupefacientes já saiu da sua vida "há muito tempo".

Jardel acrescenta ainda que, no direto em causa, estava perto do sobrinho de três anos.

"Só uma pessoa com pensamentos muito maus poderia imaginar que eu me poderia estar a drogar em frente ao meu sobrinho de 3 anos e que inclusive o coloquei ao colo várias vezes durante essa live", afirma, acrescentando: "É vergonhoso o que estão a fazer com o meu nome depois do que eu dei ao futebol português".

Mário Jardel explica que saiu do direto para "tentar calar as pessoas que estavam na sala" porque estava com dificuldades em ouvir o direto.

Na mesma publicação, diz ainda que os advogados estão a "procurar a origem desse vídeo", que foi editado, e que irá "até às últimas consequências" para encontrar e acusar a pessoa que o fez.

"Por muito que algumas pessoas que me querem mal, o que escrevi no futebol português ninguém nunca apagará!!! Sou o melhor marcador de golos numa época no século XX", remata no final da publicação, onde identifica a Liga.

