Jota sofre entorse e vai falhar fase de grupos do Europeu de sub-21

O futebolista internacional sub-21 português Jota está lesionado e vai falhar a fase de grupos do Europeu de sub-21, para o qual foi convocado na segunda-feira pelo selecionador Rui Jorge, foi hoje anunciado.

"Jota sofreu uma entorse de grau 2 no ligamento lateral externo do tornozelo esquerdo, com edema ósseo no maléolo tibial. Os responsáveis médicos estimaram que o extremo português esteja de baixa por quatro semanas", informou o Valladolid.