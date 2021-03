Morreu Mário Roldão, antigo guarda-redes do Vitória de Guimarães e Leixões

O antigo guarda-redes de futebol Mário Roldão, que representou Vitória de Guimarães e Leixões entre 1959 e 1970, morreu hoje, aos 84 anos, confirmou o emblema vimaranense, que compete na I Liga portuguesa.

"É com profunda tristeza que o Vitória Sport Clube lamenta o falecimento de Mário Roldão. O antigo guarda-redes do Vitória faleceu esta quinta-feira, em Guimarães, aos 84 anos", lê-se no comunicado publicado no sítio oficial.

Depois de se ter estreado no escalão maior do futebol nacional pelo Leixões, equipa que representou entre 1959 e 1962, tendo integrado o plantel que venceu a Taça de Portugal na época 1960/61, Mário Roldão rumou ao clube de Guimarães, no qual permaneceu por oito temporadas.

Segundo o comunicado, o guardião nascido no Porto realizou mais de 125 jogos pela equipa da 'cidade berço', tendo disputado a final da 'prova rainha' na sua primeira época, 1962/63, frente ao Sporting (derrota por 4-0).

"Além dos números, a sua personalidade e forma de estar na vida e no desporto fizeram de Roldão um dos atletas mais acarinhados pelos adeptos vitorianos. Neste momento difícil, o Vitória SC endereça as mais sentidas condolências a toda a sua família e amigos", lê-se ainda na nota publicada.

As cerimónias fúnebres realizam-se às 15:30 de sexta-feira, na Igreja de São Domingos, em Guimarães, informou ainda o Vitória.