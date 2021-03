Novo caso de covid-19 no Sporting

O lateral do Sporting Antunes testou esta quinta-feira positivo à covid-19.

A notícia foi avançada pelo jornal Record e entretanto confirmada pela SIC Notícias. É o segundo caso em menos de 24 horas no clube, depois de Matheus Nunes também ter testado positivo, num teste rápido, esta quarta-feira.

Nos testes PCR efetuados hoje, os dois jogadores testaram positivo e estão já em isolamento, encontrando-se ambos bem.

NurPhoto

Matheus Nunes e Antunes são assim baixas confirmadas nos "leões" para o encontro deste sábado diante do Vitória de Guimarães, relativo à 24.ª jornada da Primeira Liga.

Em dúvida para o jogo está Nuno Santos, que falhou o treino de hoje "devido a uma tendinopatia na coxa esquerda", informou o clube leonino.

O Sporting, líder do campeonato, com 61 pontos, recebe no sábado, a partir das 20:30, o Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 45 pontos.