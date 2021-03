Europeu sub-21. João Mário e Gonçalo Ramos substituem lesionados Jota e Rafael Leão

O médio João Mário e o avançado Gonçalo Ramos foram hoje convocados pelo selecionador português de futebol de sub-21, para a fase final do Campeonato da Europa da categoria, substituindo os lesionados Jota e Rafael Leão.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a alteração na convocatória de Rui Jorge, face às lesões de Jota e Rafael Leão "ao serviço dos respetivos clubes", respetivamente os espanhóis do Valladolid e os italianos do AC Milan.

João Mário, do FC Porto, e Gonçalo Ramos, do Benfica, contam três internacionalizações na seleção de sub-21, que vai disputar, entre quarta-feira e 31 de março, o Europeu, na Hungria e Eslovénia, num formato inédito, com a fase de grupos a decorrer de 24 a 31 de março e a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final) entre 31 de maio e 6 de junho.

Portugal vai realizar os três jogos na Eslovénia e estreia-se frente à Croácia, na quinta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Koper, antes de rumar a Ljubljana para defrontar Inglaterra (28 de março, às 21:00 locais) e Suíça (31 de março, às 18:00).

A formação de Rui Jorge terá de terminar numa das duas primeiras posições do Grupo D para se qualificar para os quartos de final do Europeu de sub-21, que vai dispersar 16 seleções por quatro grupos e estava inicialmente previsto para ocorrer de 09 a 26 junho.

Na convocatória inicial, divulgada na segunda-feira, destacavam-se as estreias de Francisco Conceição, do FC Porto, e Tiago Tomás, do Sporting, assim como os regressos de Filipe Soares, do Moreirense, e de Francisco Trincão, do FC Barcelona.

O extremo do FC Porto e o avançado do Sporting, ambos de 18 anos, nunca alinharam no escalão, enquanto Trincão, de 21 anos, regressa a um grupo de jogadores que tem vindo a ser consolidado desde o início da fase de qualificação, depois de já ter contabilizado seis internacionalizações pela seleção principal, entre setembro e novembro de 2020.

O extremo dos espanhóis do FC Barcelona é um dos sete convocados que se sagraram campeões europeus de sub-19 em 2018, num lote que inclui ainda o regresso de Filipe Soares, médio do Moreirense, chamado por quatro vezes durante a fase de qualificação.

João Mário e Gonçalo Ramos tinham integrado a convocatória anterior, da qual se registaram as saídas de Joelson Fernandes (Sporting) e Nuno Mendes (Sporting), que foi chamado para a seleção principal, tendo em vista o arranque da qualificação para o Mundial2022.

Lista dos 23 convocados

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).

- Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan, Ita), Pedro Pereira (Crotone, Ita), Thierry Correia (Valência, Esp), Tiago Djaló (Lille, Fra) e Tomás Tavares (Farense).

- Médios: Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Filipe Soares (Moreirense), Florentino Luís (Mónaco, Fra), Gedson Fernandes (Galatasaray, Tur), Pedro Gonçalves (Sporting), Vítor Ferreira (Wolverhampton, Ing) e João Mário (FC Porto).

- Avançados: Dany Mota (Monza, Ita), Francisco Trincão (FC Barcelona), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica) e Tiago Tomás (Sporting).