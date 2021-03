FC Porto-Portimonense. Treinadores envolvem-se em discussão acesa

Os ânimos exaltaram-se durante os festejos do segundo golo do Porto, no jogo contra o Portimonense. A SIC teve acesso às imagens que mostram este desentendimento entre os treinadores.

Sérgio Conceição e Paulo Sérgio envolveram-se numa discussão acesa: depois de ter visto o cartão vermelho, o treinador do FC Porto dirigiu-se a Paulo Sérgio.

Os dois técnicos, que quase chegaram a vias de facto, tiverem mesmo de ser agarrados por diversos elementos das equipas. Houve vários empurrões e muita confusão.

Os dois treinadores acabaram expulsos pelo árbitro Rui Costa.