Sporting vence o Vitória de Guimarães e mantém distância de 10 pontos para o FC Porto

O Sporting recebeu e venceu, este sábado, o Vitória de Guimarães por 1-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga.

Os 'leões' foram os primeiros a criar perigo na partida. Aos 18 minutos Pedro Gonçalves rematou à barra da baliza defendida por Bruno Varela.

Aos 28 minutos, o Sporting marcou mas viu o golo ser anulado após revisão do VAR. Numa jogada que contou com a intervenção de seis jogadores 'leoninos', Tiago Tomás surgiu isolado e colocou a bola no fundo da baliza. No entanto, o golo foi invalidado porque no início da jogada, Pedro Porro conduziu a bola para fora da linha lateral.

Passados seis minutos, o Sporting viveu momentos apertados. O Vitória de Guimarães enviou duas bolas ao ferro da baliza leonina em apenas um minuto.

O primeiro e único golo da partida surgiu aos 44 minutos por intermédio de Gonçalo Inácio. O golo começou por ser anulado por fora-de-jogo, mas após a análise do VAR e de o golo ter sido validado, o defesa central do Sporting festejou o seu segundo golo desta temporada.