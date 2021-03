Benfica vence Sporting de Braga e sobe ao terceiro lugar

O Benfica vence, este domingo, o Sporting de Braga por 2-0 e manteve o terceiro lugar no campeonato nacional.

Foi quase ao intervalo que Rafa abriu o marcador, aos 45+2 minutos de jogo.

A primeira parte ficou marcada pela expulsão de Fransérgio, do Sporting de Braga, o que deu vitória numérica às águias.

O segundo golo chegou aos 56 minutos, pelos pés de Haris Seferovic, que marcou o 14.º golo esta época.

Com esta vitória, o Benfica subiu ao terceiro lugar, com 51 pontos, menos três do que o FC Porto, segundo, e 13 do que o Sporting, líder, enquanto os bracarenses baixaram ao quarto lugar, com 50.