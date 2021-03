Chelsea apura-se para as meias-finais da Taça de Inglaterra

O Chelsea, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de Inglaterra de futebol depois de receber e vencer o Sheffield United, por 2-0, num duelo entre equipas do principal escalão.

Em Stamford Bridge, perante o último classificado da Premier League, os 'blues' garantiram o triunfo na eliminatória com golos de Norwood, na própria baliza, aos 24 minutos, e do marroquino Ziyech, aos 90+2, numa altura em que o Sheffield United estava balanceado no ataque à procura de chegar ao empate.

O Chelsea, que conquistou por oito vezes a Taça de Inglaterra, a última em 2017/18, e que foi finalista vencido da última edição, juntou-se a Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, e Southampton nas equipas apuradas para as meias-finais.

A última vaga será decidida ainda hoje entre o Leicester City, de Ricardo Pereira, e o Manchester United, de Bruno Fernandes.

A Taça da Inglaterra é também conhecida como a prova mais antiga do mundo, com a primeira edição a ser disputada em 1871/72.

O Chelsea é rival do FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões, com os dois jogos, o primeiro em solo luso e o segundo Londres, agendados para 7 e 13 de abril.