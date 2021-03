Surfista de 22 anos morre após ser atingida por um relâmpago

Milton Flores, gerente administrativo da Federação de Salvador de Surf, descreveu o trágico acontecimento como "algo repentino e fulminante".

"Quando ela estava a entrar no mar para surfar, de repente caiu um raio e só a vimos a cair. Prestámos-lhe assistência imediatamente", contou Flores, acrescentando ainda que a desportista já tinha falecido quando chegou ao centro de saúde local.

"Katherine era uma líder nata da equipa e do surf de Salvador. Foi um duro golpe emocional e desportivo", acrescentou.

Katherine Díaz praticava surf desde os nove anos de idade, tendo participado no Mundial Júnior em 2012 e no Mundial Open 2013, no Panamá. Participou também no Qualify Series da WSL, em El Salvador, nos anos 2015 e 1016.