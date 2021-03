Confusão no jogo entre Portimonense e FC Porto dá origem a seis processos disciplinares

A confusão no último jogo entre o Portimonense e o FC Porto deu origem a seis processos disciplinares.

Os treinadores Sérgio Conceição e Paulo Sérgio foram ainda multados pelo Concelho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O técnico portista terá de pagar 2.040 euros, já o treinador da equipa algarvia foi multado em 408 euros.

Os jogadores do FC Porto Marchesín e Sérgio Oliveira, bem como Maurício e Beto do Portimonense foram alvo de processos disciplinares por factos ocorridos no túnel de acesso aos balneários, após a expulsão dos treinadores.

Treinadores envolvem-se em discussão acesa

Os ânimos exaltaram-se durante os festejos do segundo golo do FC Porto. A SIC teve acesso às imagens que mostram o desentendimento entre os treinadores. Sérgio Conceição e Paulo Sérgio envolveram-se numa discussão acesa: depois de ter visto o cartão vermelho, o treinador do FC Porto dirigiu-se a Paulo Sérgio.

Os dois técnicos, que quase chegaram a vias de facto, tiverem mesmo de ser agarrados por diversos elementos das equipas. Houve vários empurrões e muita confusão. Os dois treinadores acabaram expulsos pelo árbitro Rui Costa.

Outros processos

O jogo entre o Sporting de Braga e o Benfica também resultou em processos disciplinares a Jorge Jesus e ao clube minhoto por críticas à arbitragem.