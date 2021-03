Lamborghini Urus bate recorde de velocidade no gelo

O SUV desportivo Urus da Lamborghini bateu o recorde de velocidade máxima sobre o gelo ao alcançar 298 km/h no Lago Baikal, na Rússia, durante a prova do festival “Days of Speed”.

A fabricante de automóveis italiana revelou ainda que durante os treinos, o piloto russo Andrey Leontyev, que bateu por 18 vezes o recorde no “Days of Speed”, levou o Urus a alcançar a velocidade máxima de 302 km/h sobre o gelo.

Para além do recorde de velocidade, o SUV estabeleceu um novo máximo, ao alcançar uma velocidade média de 114 km/h numa distância de um quilómetro.