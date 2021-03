Mundial2022. "Portugal tem qualidade para poder lutar em qualquer prova em que participa”

Portugal joga esta quarta-feira o primeiro jogo de qualificação para o Mundial2022, frente ao Azerbaijão. Na antevisão do encontro, Fernando Santos falou da ambição de vencer a prova. O selecionador nacional avisa que antes é preciso garantir a qualificação para a fase final.

“Claro que sonhar é importante, mas o fundamental é acreditar que o sonho é possível e que é possível concretizar. Se só sonharmos podemos acordar e ser um pesadelo. Não vale a pena. O que nós dizemos, e desde o principio sempre afirmámos é que Portugal tem qualidade, capacidade, organização para poder lutar em qualquer prova em que participa”, disse o selecionador nacional.

Fernando Santos destaca, no entanto, que “para se poder chegar às fases finais” é preciso ultrapassar a fase de qualificação. “Se dermos como adquirido que vamos estar na fase final quando ainda nem jogámos a fase de apuramento é um erro tremendo”, acrescenta.

Também Rúben Dias, sublinha que a equipa está consciente “do trabalho que temos que desenvolver para chegar antes de mais à altura das decisões” e que “o foco está no dia a dia, está no jogo a jogo e neste momento no jogo que vamos ter amanhã”.