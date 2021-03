O empresário que desbloqueou a renovação de Otávio

Otávio renovou com o Futebol Clube do Porto até 2025.

A renovação do médio brasileiro não foi um processo fácil, não só pelas vários propostas milionárias que foram aparecendo, como pela negociação das condições do novo contrato de Otávio, que vai receber dois milhões de euros limpos mais um bónus, que não se sabe ao certo o valor.

O responsável por este acordo é Israel Oliveira, agente da Live Soccer Agency, que conseguiu convencer Otávio a renovar por mais quatro épocas com os dragões e negociou com os azuis e brancos as novas condições do contrato.

Depois de Sérgio Oliveira e Otávio, falta agora tentar fechar a renovação de Marega. Em entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa afirmou que está à espera que o empresário consiga viajar para Portugal para começar a negociar.