A SIC falou com um jornalista do jornal desportivo TuttoSport a propósito de Cristiano Ronaldo e do momento da Juventus.

Massimo Franchi diz que a responsabilidade dos fracassos da equipa é toda de Andrea Pirlo. O jornalista italiano garante que o treinador não tem o que é preciso para estar na Juventus e diz mesmo que, como técnico "vale menos de zero".

Quanto a Ronaldo, Massimo Franchi considera que o jogador devia pedir para sair do clube de Turim porque o plantel não o consegue acompanhar.