Estoril Open pede autorização para 500 espetadores por dia

O diretor do Estoril Open avançou hoje ter pedido autorização para receber 500 espetadores diariamente no Clube de Ténis do Estoril, onde vai decorrer o ATP 250 português entre 24 de abril e 2 de maio.



"Estamos a pedir autorização à Direção-Geral da Saúde [DGS] e ao Governo para receber cinco centenas de pessoas, por dia, no evento. Em vez das cerca de 4.500 pessoas dos anos anteriores, pedimos um nono da lotação habitual", revelou, em declarações à agência Lusa, João Zilhão.



Apesar de considerar ser possível "fazer um evento com 500 pessoas na máxima segurança e distanciamento, cumprindo todos os protocolos impostos pela DGS e ATP Tour", o diretor do Millenium Estoril Open avança que, este ano, "não haverá sessões noturnas" e estar a trabalhar com vista a um torneio à porta fechada.

"Ainda não recebemos resposta formal do Governo e da DGS. Vamos ver como toda esta situação que vivemos evolui nas próximas semanas. Mas, entretanto, o mais prudente, nesta fase, é trabalhar num cenário de evento sem público e julgo que só uma decisão do primeiro-ministro poderia reverter a situação", acrescentou.



Além de garantir "a realização do torneio e do cumprimento escrupuloso das regras impostas pela DGS e pelo ATP Tour", João Zilhão acredita que, "na pior das hipóteses, se as pessoas não forem ao evento, o evento vai a casa das pessoas através da televisão e dos meios digitais".



Quanto a eventuais jogadores já assegurados para a sexta edição do torneio no Clube de Ténis do Estoril e aos convites a atribuir, o diretor da prova diz que, "este ano, mais do que nunca, vão ser decisões de última hora."