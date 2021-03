A seleção nacional de sub-21 joga esta quinta-feira com a Croácia, para o Campeonato da Europa.

O médio Daniel Bragança garante que a equipa está determinada a ultrapassar a fase de grupos.

Os jogos com a Inglaterra e com a Suíça ficam por agora em segundo plano. O foco está apenas no adversário desta quinta-feira.

O jogo de estreia no Euro de sub-21 realiza-se em Koper, na Eslovénia.