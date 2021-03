Portugal joga com Azerbaijão no arranque da qualificação para o Mundial 2022

A seleção portuguesa de futebol começa hoje a 'trilhar' caminho para o Mundial2022, com uma receção ao Azerbaijão, em Turim, no primeiro de três jogos a contar para o Grupo A da qualificação europeia.

Quatro meses depois de ter encerrado a participação na Liga das Nações, em novembro do ano passado, a seleção nacional vai tentar estrear-se da melhor forma na fase de apuramento para o Qatar, diante do menos cotado dos adversários no Grupo A.

O jogo com os azeris, que inicialmente esteve marcado para o Estádio de Alvalade, em Lisboa, acabou por ser deslocado para Itália, face às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Sem o lateral Raphaël Guerreiro, que na terça-feira foi dispensado devido a lesão, Fernando Santos poderá estrear o jovem Nuno Mendes, chamado pela primeira vez à seleção AA, enquanto Anthony Lopes e José Fonte devem, presumivelmente, assumir os lugares que seriam de Rui Patrício e Pepe, também eles ausentes destes três primeiros jogos de qualificação, por problemas físicos.

O jogo entre Portugal e Azerbaijão tem início às 19:45 (hora de Lisboa), no Estádio da Juventus, em Turim, e será dirigido pelo alemão Daniel Siebert.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da primeira jornada tripla, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois.

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um 'play-off'.

"Portugal tem qualidade para poder lutar em qualquer prova em que participa”

Portugal joga esta quarta-feira o primeiro jogo de qualificação para o Mundial2022, frente ao Azerbaijão. Na antevisão do encontro, Fernando Santos falou da ambição de vencer a prova. O selecionador nacional avisa que antes é preciso garantir a qualificação para a fase final.

“Claro que sonhar é importante, mas o fundamental é acreditar que o sonho é possível e que é possível concretizar. Se só sonharmos podemos acordar e ser um pesadelo. Não vale a pena. O que nós dizemos, e desde o principio sempre afirmámos é que Portugal tem qualidade, capacidade, organização para poder lutar em qualquer prova em que participa”, disse o selecionador nacional.

Fernando Santos destaca, no entanto, que “para se poder chegar às fases finais” é preciso ultrapassar a fase de qualificação. “Se dermos como adquirido que vamos estar na fase final quando ainda nem jogámos a fase de apuramento é um erro tremendo”, acrescenta.

Também Rúben Dias, sublinha que a equipa está consciente “do trabalho que temos que desenvolver para chegar antes de mais à altura das decisões” e que “o foco está no dia a dia, está no jogo a jogo e neste momento no jogo que vamos ter amanhã”.